Armando Benedetti y Francisco Santos, dos miradas diferentes en el plebiscito

Armando Benedetti, senador del partido de la U y defensor del SÍ en el plebiscito, y Francisco Santos, detractor del Gobierno y de los acuerdos de paz, debatieron en Mesa BLU sus posiciones en torno al acuerdo final entre las Farc y el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.



“Votar el SÍ es un beneficio para millones de colombianos porque se va a recobrar un derecho fundamental que es la paz. La guerra es producto de un Estado fallido y lo que buscamos es que esa historia de los colombianos de tener 250 mil muertos y más de 7 millones de desplazados termine”, manifestó Benedetti.



Por su lado, Santos dijo que reconoce que el presidente llevó a las Farc a un punto en el que no creía que pudiera llevarlos y que si bien están montados en el tren de la paz, no están conformes con los acuerdos establecidos en La Habana.



“El tema de justicia y reparación queda en el aire con estos acuerdos, esto sin hablar de la reconciliación y el perdón, por eso es necesario reajustar estas cosas, porque son fundamentales para que realmente exista una paz verdadera (…) Si gana el NO, yo soy el primero en decirle al otro día al presidente: acá estoy yo para trabajar”, señaló Santos.



Frente a esto, Benedetti se refirió a la relación que existe entre las Farc y el ELN, “es mentira que estos dos grupos guerrilleros sean tan amigos (…) En este año van 13 líderes comunitarios de las Farc asesinados y tal parece que las balas corresponden al ELN”.



“Lo de que las Farc y el ELN van a cambiar de brazalete es un mito porque no tienen ni los hombres, ni el espacio, ni los recursos para poderlo hacer”, añadió.



Santos advirtió que lo que más preocupa a la oposición frente a los acuerdos de paz entre Farc y Gobierno es el tema de justicia, “en justicia existen 3 caminos: el primero es que si no se es determinador y cuenta la verdad, tiene penas de 2 a 5 años; el segundo es si es determinador, en donde las penas serían de 5 a 8 años; y el tercero es si no se confiesan los delitos en donde las penas serían de 15 a 20 años por crímenes de lesa humanidad”.



“La participación política y el número de curules es un privilegio para las Farc, los afros, por ejemplo, en Colombia son cerca de 4 millones y apenas tienen 2 curules en la Cámara, mientras que las Farc, que no representan a nadie y son 10 mil hombres armados, tendrán 10 curules”, dijo Francisco Santos.



Finalmente, Benedetti defendió los acuerdos de paz y manifestó que estos no pretenden darle poder político a las Farc, sino todo lo contrario, lo que buscan es acabar con la conflictividad. “El conflicto surgió en el campo y por eso estos acuerdos tienen un punto especial para el agro y los campesinos del país, quienes recuperarán sus tierras”.



Escuche en el audio adjunto el debate completo entre Francisco Santos y Armando Benedetti



