Aumentan en más del 56 % las agresiones contra la Misión Médica en Colombia: Defensoría

El organismo advirtió que esta tendencia evidencia un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad del personal sanitario y constituye una grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al derecho fundamental a la salud.

En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado urgente a los actores armados y a la sociedad en general para garantizar el respeto, la protección y el apoyo irrestricto a la Misión Médica, en momentos en que se han documentado retenciones ilegales, amenazas, restricciones a la movilidad y ataques a infraestructura hospitalaria, algunos con artefactos explosivos.

Ambulancia, referencia. Foto: AFP.

“Atacar la Misión Médica es atacar la vida misma”, señaló la entidad, al resaltar que esta labor, guiada por los principios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad, representa el rostro más humano de la esperanza en medio de la violencia.

La Defensoría solicitó a los grupos armados respetar los emblemas de la Misión Médica; a las autoridades civiles y militares, fortalecer las acciones de prevención y protección; y a la sociedad, reconocer su papel como pilar esencial para la vida y la dignidad humana.



Finalmente, reafirmó su compromiso de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones y de promover medidas efectivas que garanticen la seguridad y continuidad de la atención en salud en las zonas más afectadas por el conflicto.