Capturan a alias 'Rojo', cabecilla del Clan del Golfo y uno de los más buscados del Tolima

En el marco de un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional fue capturado Jhon Alexander Zárate Arredondo, alias 'Rojo', considerado un cabecilla de alto valor estratégico del Clan del Golfo y líder del grupo delincuencial conocido como 'Los de la Cumbre'. El capturado hacía parte del cartel de los más buscados del departamento del Tolima.

La operación se desarrolló en inmediaciones de la vereda Terán, en el municipio de Yacopí (Cundinamarca), donde alias 'Rojo' se ocultaba entre la comunidad con el fin de evadir a las autoridades.

De acuerdo con la investigación, este hombre es señalado de múltiples delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, narcotráfico, apoderamiento de hidrocarburos y receptación.

Además, junto a su estructura delictiva, habría ejecutado diversas actividades criminales en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas y Valle del Cauca.



“Con este resultado, que representa un golpe contundente hasta esas estructuras criminales que delinquen en el centro y suroccidente del país.

Así, debilitamos sus redes logísticas, fuentes de financiación ilícitas y las capacidades de intimidación que tienen sobre nuestra población civil”, mencionó el Comandante del Gaula Cundinamarca, el Teniente Coronel Oscar Fernando Reyes.

Alias ‘Rojo’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos imputados. Aunque no aceptó los cargos, un juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario.