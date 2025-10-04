Cayó mujer que extorsionaba simulando ser guerrillera en Ataco, Tolima

En un operativo desarrollado por el Gaula Militar Tolima, en coordinación con la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fue capturada en el parque principal de Ataco una mujer identificada como Estefanía Serrano Manrique, acusada de extorsionar a ciudadanos haciéndose pasar por integrante de un grupo armado ilegal.

“En el municipio de Ataco, el Gaula Militar Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, capturó en el parque principal a una mujer requerida por orden judicial por el delito de extorsión agravada. La capturada se hacía pasar por integrante de una estructura al margen de la ley, realizando llamadas intimidantes a habitantes del departamento de Boyacá, a quienes exigía grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Una de las víctimas que interpuso la denuncia alcanzó a transferirle 4 millones de pesos a una cuenta bancaria”, dijo el capitán Ariel Peña Reyes, comandante (e) del Gaula Militar Tolima.

De acuerdo con las investigaciones, Estefanía Serrano Manrique contactaba a sus víctimas en el departamento de Boyacá a través de llamadas telefónicas intimidantes, en las que aseguraba pertenecer a una organización guerrillera. Bajo amenazas de atentar contra sus vidas, les exigía cuantiosas sumas de dinero.

Una de las víctimas alcanzó a transferirle cuatro millones de pesos antes de presentar la denuncia ante las autoridades, lo que permitió iniciar el seguimiento que derivó en la captura de la presunta delincuente.



Serrano Manrique era requerida por orden judicial por el delito de extorsión agravada y fue dejada a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada.

“Gracias al seguimiento realizado por las tropas, fue posible ubicar a la presunta extorsionista en el sur del Tolima y efectuar su captura. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada por el delito de extorsión agravada”, agregó.

Tras su captura en el municipio de Ataco, Estefanía Serrano Manrique fue presentada ante las autoridades judiciales, donde un juez constitucional le impuso una condena de ocho años de prisión por el delito de extorsión agravada.

La mujer deberá cumplir la pena en una institución carcelaria, luego de que el juez determinara su responsabilidad en los hechos por los que fue procesada, relacionados con exigencias económicas bajo amenazas mientras se hacía pasar por integrante de un grupo armado ilegal.

“Se invita a la comunidad a denunciar el flagelo de la extorsión y el secuestro a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar”, puntualizó el oficial.

El Gaula Militar Tolima informó que continúan las investigaciones para determinar si la mujer estaría vinculada a otros casos similares registrados en diferentes regiones del país.