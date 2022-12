Centro Democrático anuncia “acciones de apelación” en las calles tras nuevo acuerdo

A través de un comunicado, el Centro Democrático aseguró que “el Gobierno pretende engañar a la ciudadanía culpando de la violencia a quienes no aprobamos su acuerdo de impunidad”.



El Centro Democrático se volvió a oponer al nuevo acuerdo de paz del que, asegura, está “lleno de impunidad”.



Según el uribismo, el Gobierno de Juan Manuel Santos busca engañar a la ciudadanía culpando de la violencia a quienes no aprobaron el nuevo acuerdo.



“Los hechos y mayores riesgos de violencia se deben al abandono de la seguridad, al desmonte de la cooperación ciudadana, a la desmotivación de las Fuerzas Armadas, al crecimiento desmesurado del narcotráfico, a la impunidad concedida a la Farc, a sus disidentes, al ELN, a las más de 3500 bandas criminales”, dijo el Centro Democrático.



Por tal motivo, dichos líderes del NO convocarán a la ciudadanía a que se manifieste en las calles en contra del proceso de paz.



“Invitamos a los ciudadanos a persistir en la lucha, que es por el futuro de la democracia (…) Estudiaremos en los próximos días un conjunto de acciones de apelación al pueblo en las calles y en los escenarios de la democracia”, dice la misiva.



Incluso, aseguran que su “insistencia” en un Pacto Nacional “fue en vano”, pues el documento que permitirá desarmar a las Farc, según ellos, no corrigió errores fundamentales y se constituye en un mal ejemplo para el futuro del país y en un estímulo al crimen impune cometido por el ELN, las bandas criminales y otros.



Finalmente, el Centro Democrático argumenta que el Gobierno no aceptó las modificaciones de fondo que ellos proponían.



“El Gobierno no aceptó modificar temas fundamentales para la democracia como son, entre otros: elevar los acuerdos al nivel constitucional, con alcance de Bloque de Constitucionalidad; total impunidad o penas simbólicas, que significan lo mismo, para delitos de lesa humanidad; crear una justicia paralela a la medida de los intereses de la FARC; considerar al narcotráfico como conexo con el delito político, por ende sin sanción doméstica, sin extradición y con elegibilidad política; permitir este derecho -elegibilidad política- a los responsables de delitos atroces sin que hayan cumplido siquiera con las mínimas penas, ni acreditada la reparación de las víctimas; mezclar la necesaria reivindicación de los derechos de la mujer con la controversia de género; desconocer el dolor de secuestrados que no aparecen y de niños que no regresan; someter a los policías y soldados al riesgo de buscar su libertad a través de reconocer un delito no cometido, y negarles una oportunidad judicial para rescatar su honra”.



Este es el comunicado:



El Gobierno pretende engañar a la ciudadanía culpando de la violencia a quienes no aprobamos su acuerdo de impunidad con la FARC.



Los hechos y mayores riesgos de violencia se deben al abandono de la seguridad, al desmonte de la cooperación ciudadana, a la desmotivación de las Fuerzas Armadas, al crecimiento desmesurado del narcotráfico, a la impunidad concedida a la FARC, a sus disidentes, al ELN, a las más de 3500 bandas criminales.



El Gobierno no aceptó modificar temas fundamentales para la democracia como son, entre otros: elevar los acuerdos al nivel constitucional, con alcance de Bloque de Constitucionalidad; total impunidad o penas simbólicas, que significan lo mismo, para delitos de lesa humanidad; crear una justicia paralela a la medida de los intereses de la FARC; considerar al narcotráfico como conexo con el delito político, por ende sin sanción doméstica, sin extradición y con elegibilidad política; permitir este derecho -elegibilidad política- a los responsables de delitos atroces sin que hayan cumplido siquiera con las mínimas penas, ni acreditada la reparación de las víctimas; mezclar la necesaria reivindicación de los derechos de la mujer con la controversia de género; desconocer el dolor de secuestrados que no aparecen y de niños que no regresan; someter a los policías y soldados al riesgo de buscar su libertad a través de reconocer un delito no cometido, y negarles una oportunidad judicial para rescatar su honra.



Los anteriores temas y otros, nos llevan a no aceptar el acuerdo de Gobierno y FARC, no obstante que hemos reconocido que en otras materias hubo avances.



Fue en vano nuestra insistencia de un Pacto Nacional para acordar las modificaciones. La implementación no permitirá corregir los errores fundamentales, que se constituyen en un mal ejemplo para el futuro del país, y en un estímulo al crimen impune cometido por el ELN, las bandas criminales y otros.



Y se suma el golpe a la democracia al negar la tantas veces anunciada refrendación popular, que se sustituye por la aprobación del Congreso, asegurada por las mayorías de que dispone el Gobierno. Esta decisión desconoce el triunfo del No, el dos de Octubre, en plebiscito que el Gobierno desequilibró con la reducción del umbral, la elaboración de una sola pregunta, la desventaja de dinero y de publicidad, la presión sobre funcionarios y mandatarios locales, y las amenazas con impuestos y "guerra urbana".



El Gobierno prefirió la imposición que divide a los colombianos que el Pacto Nacional que crearía aproximaciones.



Invitamos a los ciudadanos a persistir en la lucha, que es por el futuro de la democracia.



Estudiaremos en los próximos días un conjunto de acciones de apelación al pueblo en las calles y en los escenarios de la democracia.