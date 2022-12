Cumpliremos con liberación de Odín Sánchez, no somos faltones: ‘Pablo Beltrán’

El jefe de la delegación de paz de la guerrilla del ELN, Israel Ramírez alias ‘Pablo Beltrán’, aseguró en entrevista con BLU Radio que cumplirán con la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, tal como fue el compromiso con el Gobierno Nacional.



“Nosotros vamos a cumplir con liberación de Odín Sánchez, no somos faltones”, manifestó Beltrán.



En entrevista con Mañanas BLU, siguió justificando los secuestros y argumentó que se trata de métodos para cobrar impuestos, tal como lo hace el Gobierno Nacional.



“Nosotros, como el Gobierno, también cobramos impuestos, uno no vive de estampitas, la guerrilla tiene que tener unos ingresos y se cobran impuestos”, añadió.



Al ser cuestionado sobre la información que entregó la Octava División del Ejército, según la cual el ELN ultimó con tiros de gracia a dos conductores en el sector de Caranal en el municipio de Fortul, Arauca, ‘Pablo Beltrán’ dijo: “ténganse de atrás”.



“Cuando nos sentamos por primera vez a dialogar con el Gobierno, ellos dijeron que este diálogo se iba a hacer en medio del conflicto, entonces téngase de atrás. Desde el principio dijimos que es mejor hacer el diálogo en medio del cese bilateral y el Gobierno santos no quiso”, dijo el jefe del grupo subversivo.



Prosiguió diciendo que la disposición del ELN es no levantarse de la mesa hasta que haya un acuerdo final, y que no tienen afán de firmar un pacto pronto.



“No es solo que el acuerdo esté listo antes de que el presidente Santos se vaya (…) Tenemos toda la disposición de cambiar, de asumir responsabilidades y esperamos que el régimen haga lo mismo”, comentó.



Finalmente, se mostró dispuesto a que el ELN pida perdón por sus actos y recalcó que él sigue representando a todo el grupo guerrillero.



“Represento al ELN tanto como el presidente Santos representa a todos los colombianos (…) Cada vez que nosotros hemos tenido situaciones en que consideramos que nos hemos equivocado, lo hemos reconocido y hemos pedido el perdón y no necesitamos a nadie para que pidamos perdón”, finalizó.