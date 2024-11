"Debía guardar silencio cómplice": expolicía de Yarumal sobre 'Los 12 apóstoles’

Este miércoles ante la JEP se presentó Jairo Rodríguez, quien fue jefe de la Subsijin de la Policía en Yarumal, Antioquia, a donde llegó en 1993.

Rodríguez se refirió a la creación del grupo paramilitar 'Los 12 apóstoles’, que, aunque se creó en Yarumal, tuvo presencia en otros municipios de Antioquia.

Según el relato de este expolicía de investigación criminal, en Yarumal hacia 1992 se empezaron a crear “grupos de seguridad” que terminaron siendo controlados por los paramilitares en alianza con algunos miembros de la fuerza pública.

“Lo que sucedió en Yarumal fue un grupo de ejecuciones extrajudiciales denominado grupo de justicia privada, inició así y se dedicó a hacer eso: ajusticiamientos”, señaló Rodríguez.

En el mismo sentido explicó que estos grupos tenían presencia en la zona urbana de Yarumal y en el área rural y que hubo coordinaciones entre la fuerza pública y el paramilitarismo. Incluso, dijo que el mayor (r) Juan Carlos Meneses le había ordenado guardar silencio cómplice sobre las acciones de 'Los 12 apóstoles'.

“Continuar permitiendo que ellos en el área urbana pues continuaran con la acción delincuencial que ellos ya venían haciendo y no obstaculizarlos como tampoco no informar a mis superiores, que yo no informara y guardara silencio cómplice”, le habría dicho Meneses al expolicía en su momento.

Además aseguró que en el momento se decía en Yarumal que uno de estos grupos paramilitares habría hecho entrenamientos en la finca La Carolina.

“Ese grupo se dice que el sitio donde entrenaban era en una hacienda La Carolina, entonces esa hacienda en esa época era de Santiago Uribe Vélez se decía que allá tenían el centro de operaciones”, finalizó Rodríguez.