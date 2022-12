El Gobierno debe negociar con las Farc sin afán: César Gaviria

“Yo diría que el Gobierno debe negociar sin afán”, así respondió el expresidente César Gaviria al ser cuestionado sobre la prisa que tendría el Ejecutivo de firmar los acuerdos con las Farc ante la urgencia de una reforma tributaria.

El exmandatario dijo que es necesario “cerrar bien” los diálogos con las Farc y expresó que está convencido de que así será. (Lea acá también: Quien vote no al plebiscito está votando por la guerra: Cesar Gaviria ).

En cuanto al Plebiscito por la Paz, Gaviria manifestó que si los colombianos votan por el NO la consecuencia real y natural es que los guerrilleros tomen las armas y regresen a la guerra.

“Es absolutamente realista pensar que si los colombianos dicen no a lo acordado los guerrilleros van a volver al monte”, dijo.

Agregó que respeta a quienes quisieran un acuerdo mejor y a quienes ver a los subversivos en la cárcel, pero enfatizó en que cuando no se puede derrotar por la vía militar hay que sentarse a negociar.

“Es falso que habrá impunidad. El tribunal que va a juzgar a las Farc no tienen antecedes internacionales. Los va a juzgar un tribunal que va a ser escogido por personas e instituciones de la más alta credibilidad y autonomía”, expresó.

