“El país cerró un conflicto armado de más de 50 años, pero la violencia persiste”: Cerac

A una semana de posesionarse como presidente, Gustavo Petro, ya piensa en lo que será las negociaciones de paz con los diferentes grupos armados del país como el Clan del Golfo y el ELN para frenar la violencia.

Además, hace pocos días, el nuevo comisionado para la Paz designado por Gustavo Petro, Danilo Rueda, emitió un mensaje a los grupos armados del país, invitándolos a mostrar alguna señal de paz para frenar la violencia que se está presentando en diferentes sectores del país.

El director del Cerac Jorge Restrepo, en diálogo con Sala de Prensa Blu, explicó los retos que enfrentará el nuevo gobierno de Gustavo Petro en temas de paz.

“Colombia es un país que cerró un conflicto armado de más de 50 años. No hemos podido acabar la violencia de la criminalidad y tampoco el de ELN. Actualmente vivimos una serie de protestas sociales violentas que incentivan al conflicto por parte de infiltrados. Además, la violencia contra los lideres comunitarios o activistas políticos, ha mantenido desde los años 80 y, hasta el momento, los atacas no cesan”, dijo.

Según Restrepo, el gobierno saliente de Iván Duque avanzó en unos cuantos puntos del proceso de paz con las Farc, pero a su vez, tuvo un carácter selectivo que freno algunos temas.

“En la implementación del acuerdo con las Farc se avanzó mucho, pero yo diría que tuvo un carácter selectivo que no permitió que todo el proceso se hiciera, pero sí hubo avances importantes por parte del gobierno de Duque”, explicó.

Para Restrepo, la negociación que hará el próximo gobierno de Petro, de incluir a todos los grupos armados en un mismo proceso de paz, se debe modificar; pensando en los actos delictivos que últimamente están cometiendo en el país.

“Yo veo que esa negociación no está bien armada y requiere de varios criterios; con el ELN se están haciendo conversaciones difíciles desde las JEP, actualmente también tiene presencia en Venezuela y eso significaría ese país también entraría en la negociación. Además, me parece que el hecho que ELN atente contra la población no tiene justificación. Con respecto al Clan del Golfo, la discusión que hay es el sometimiento a la justicia, pero teniendo en cuenta que quieren estos grupos ilegales y que le pueden entregar al país por sus hechos delictivos”, finalizó.