El proceso de paz en Colombia sigue vivo: diario El País de España

El diario El País de España publicó una columna dedicada a analizar el papel del presidente colombiano Juan Manuel Santos y los retos que tendrá que afrontar como premio Nobel de Paz en la búsqueda de llevar a feliz término los acuerdos logrados con las Farc y que no se han podido implementar por la derrota del plebiscito en las urnas.



“Tras cuatro años de deliberaciones complejas se llegó al acuerdo y se firmó. Todo podría haber culminado allí en una solemne ceremonia (…) Pero el presidente Santos asumió la trascendencia histórica que tenía el paso dado y —aunque no estaba obligado a ello— decidió convocar a un referéndum nacional donde la ciudadanía diera su veredicto final”, señala la columna del diario español.



Más adelante, reseñan que el Gobierno no esperaba la victoria del NO, sin embargo, resalta el análisis de quienes entregaron el Nobel de Paz a Santos “valorando la existencia de un proceso de paz”



Indica el medio europeo que si bien “hay muchas preguntas sobre la mesa”, las recientes acciones del Gobierno y de quienes se oponen al Acuerdo Final dejan ver un buen futuro al proceso que lleva más de cuatro años.



“Los gestos y los símbolos dicen mucho: ahí está el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, duro opositor al acuerdo, que regresó al Palacio Nariño para decir que no estaba en contra del “proceso de paz”, sino de los términos suscritos con las FARC. No es poco para quien en su Gobierno siempre apostó a la confrontación militar para acabar con la guerrilla. Y otro agregado simbólico ha sido su felicitación al presidente Santos al conocerse la noticia de su elección como premio Nobel de la Paz”, señaló El País.



“El proceso de paz en Colombia sigue vivo, aunque en lo inmediato se vea difícil. Y eso, para toda América Latina, es esperanzador”, concluye el texto.



Escuche en este audio más información sobre:



-El ministro de defensa celebró la decisión de la procuraduría en el caso de El Conejo, La Guajira, donde las Farc realizaron pedagogía armados. El ministro reiteró que siempre, él y la cúpula militar estuvieron apegados a la constitución.



-En Buenaventura fue desmantelada una banda compuesta por seis personas que se dedicaban a extorsionar a quienes a prestan el trasporte de moto taxis en el puerto.



-Seis toneladas de caracoles africanos ha recolectado la autoridad ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga. Biólogos de la entidad recomienda no manipular el molusco sin la debida protección.



-Las autoridades desarticularon una banda de 8 personas dedicada al tráfico de estupefacientes en Ibagué.



-Una lesión en un hombro presenta el ciclista colombiano Fernando Gaviria como consecuencia de la caída que tuvo durante la prueba de fondo que sufrió en el Mundial de ciclismo que se desarrolla en Catar.



-En Irak al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque suicida perpetrado hoy contra fieles chiíes que conmemoraban una de sus festividades sagradas en Bagdad.



-El papa Francisco proclamó hoy siete nuevos santos, entre ellos al español Manuel González García, el argentino José Gabriel Brochero y el mexicano José Sánchez del Río.



-El emir de Kuwait promulgó hoy un decreto por el cual queda disuelto el Parlamento del pequeño Estado del Golfo Pérsico.