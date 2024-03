ELN está obligado a cumplir normas que establecen que no puede reclutar menores de 18 años: Cepeda

Durante el último ciclo de diálogos en La Habana, Cuba, se prorrogó el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN, hasta el próximo 3 de agosto. En esta ronda de conversaciones se firmó el protocolo de las acciones específicas que están prohibidas mientras el cese esté vigente.

En el punto 14 de este protocolo se hace claridad acerca de “no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas”, según se lee en el texto.

El senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, se refirió a los alcances de este acuerdo haciendo claridad de que en ningún momento significa que el grupo tenga un aval o autorización para reclutar o utilizar menores de 18 años.

"Lo que ha ocurrido en realidad es que hay un compromiso con relación a un aspecto del Derecho Internacional Humanitario pero eso no significa que el ELN no esté obligado a cumplir con normas que establecen que no puede reclutar personas que sean menores de 18 años, eso es absolutamente claro", señaló Cepeda.

En el mismo sentido aseguró que los acuerdos logrados permiten proteger la vida de las personas en las comunidades y en especial de los menores de edad.

"Ahora bien esos avances en materia del cese al fuego permiten salvar vidas, proteger personas, como es el caso de menores de edad, e intentar hacerle daño al cese al fuego es por su puesto de alguna manera cohonestar con que se sigan presentando esos hechos de violencia y de violación de los derechos de las personas" explicó el senador Cepeda.