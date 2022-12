En marzo o abril estaremos asistiendo a un nuevo plebiscito: Sigifredo López

Sigifredo López, el único sobreviviente al asesinato de los diputados del Valle del Cauca, habló con El Radar de BLU Radio para analizar lo que está pasando en Colombia tras la victoria del NO el pasado domingo y el posterior Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos.



“Esta semana ha sido vertiginosa, primero el resultado del plebiscito, luego la declaración de un integrante de la campaña triunfadora que mostró que en el triunfo se dio una estrategia poco ética que deslegitima ese triunfo, luego salieron 30 mil estudiantes a marchar y finalmente el premio Nobel otorgado al presidente Santos”, resumió.



Tras dicho resumen, Sigifredo López consideró que "en los próximos días lo que vendrá es que está optimista por las reacciones que han tenido los actores del acuerdo”.



“El presidente hábilmente ha estado escuchando a los del NO, hay un buen ambiente y encima nos cae este premio Nobel (…) tenemos un presidente empoderado respaldado por la comunidad internacional”, añadió.



Estimó que en marzo o abril de 2017 el país será convocado a un nuevo plebiscito con un escenario completamente distinto porque se acogerán algunos de los comentarios del NO.



“Yo veo un escenario probable y el primero es que con lo que ha recibido de información y sugerencias el presidente va a hacer algunas sugerencias a ese acuerdo, las Farc tienen que aceptar esas sugerencias que significan necesariamente un cambio pequeño, no sustancial porque no se puede desandar lo andado y ese nuevo acuerdo mejorado va a ser sometido a un segundo plebiscito calculo yo que en el mes de marzo abril estaremos asistiendo”, manifestó.



“Esto se convirtió en una avalancha positiva y veo un escenario probable y es que el presidente hará algunas sugerencias al acuerdo”, añadió.

