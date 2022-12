Es inaceptable que Uribe esté insultado al presidente de Francia: Sergio Jaramillo

Sergio Jaramillo, alto comisionado de Paz del Gobierno, habló en Mañanas BLU sobre la visita de François Hollande a Colombia para visitar una de las zonas veredales en Caldono, Cauca.



Jaramillo explicó que Hollande visitará la zona veredal y la sede del mecanismo tripartito en donde habrá una reunión para hablar del proceso de paz, del mecanismo y cómo funcionará el mismo “con la presencia de la sociedad civil, indígenas y miembros de las Farc”.



Dijo que unos de los principales objetivos del presidente de Francia son el apoyo a los programas de desarrollo alternativo en el tema de la reforma rural, la reincorporación de las Farc y la búsqueda de desaparecidos del conflicto.



Agregó que considera “importante” la reunión entre alias ‘Pablo Catatumbo’ y François Hollande “para que se pueda escuchar la perspectiva de los hombres de las Farc respecto al proceso”.



Sobre las fuertes críticas del expresidente Álvaro Uribe a la visita de Hollande a Colombia, el comisionado Jaramillo afirmó que es “inaceptable” que más allá de la política, “un expresidente de la República esté insultando al presidente de Francia de la manera en la que lo está haciendo el Uribe, eso no se hace”.



Se refirió a los disidentes de las Farc aseverando que es un tema que se debe tomar “en serio” pues en el país hay muchos factores e incentivos para afectar el proceso de paz y no participar en el mismo.



De las peticiones de las Farc en las zonas veredales, dijo que el objetivo de los lugares es que los hombres se preparen para la reincorporación a la vida civil por lo cual habrá brigadas de salud y es importante que tengan cosas que hacer, como lo de las canchas de fútbol, eso es bueno para ellos”.



De otro lado, Jaramillo manifestó que las Farc no han cumplido con la entrega de los menores de edad en sus filas.



“Las Farc, en el caso del cese bilateral, han cumplido. ¿Qué no han cumplido o han cumplido mal? En la entrega de los menores”, manifestó.



“Desde mayo del año pasado tenemos un acuerdo para que los menores de 15 salgan de las filas. En la última reunión con las Farc quedamos en que se reinicie ese proceso”, dijo.



Agregó que en dos puntos del país serán liberados más menores de edad y que por ahora está esperando información precisa de cada miembro de las Farc para saber cuántos niños hacen están en manos de la organización subversiva.