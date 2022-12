Estamos dispuestos a redactar y firmar lo más rápido posible nuevo acuerdo: Farc

A través de Twitter el jefe negociador de las Farc, 'Iván Márquez', aseguró que comparten el anhelo de paz de los colombianos y que están dispuestos a firmar un nuevo acuerdo en el menor tiempo posible.





“Entrelazados con el anhelo de todos los colombianos, estamos dispuestos a redactar y firmar lo más rápido posible el nuevo acuerdo de paz”, dijo el líder guerrillero.



Por su parte, el jefe de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con las Farc, Humberto de la Calle, confirmó que este jueves se firmará el documento final para discutir con la guerrilla, luego de recoger 410 propuestas en las reuniones con los promotores del NO.



De acuerdo con de La Calle, esperan tener a partir de este jueves una serie de reuniones productivas con las FARC, luego de aprobar el documento final que llevará el Gobierno a la isla.



“Este jueves será la reunión para revisar el documento, con el fin de que sea completamente genuino y me parece que es suficiente”, agregó.



No hemos avanzado: Ordóñez



El exprocurador Alejandro Ordóñez manifestó que son varios los temas puntuales en los que no se han logrado avances esenciales en medio de la renegociación del Acuerdo Final que se adelanta con el Gobierno Nacional.



“No hemos avanzado, no hemos avanzado en los aspectos esenciales, en los aspectos fundamentales, en los aspectos problemáticos, no hemos avanzado en materia de impunidad, en materia de Justicia Transicional, en materia de elegibilidad, de reparación de víctimas y en materia de reparación, esencialmente, sustancialmente, aquí no hemos avanzado”, dijo el procurador.



Las afirmaciones del exprocurador son contrarias al tono de Marta Lucía Ramírez y Roy Barreras, quienes señalaron que sí se ha avanzado en diferentes temas y que se ha logrado consenso en temas trascendentales del acuerdo.

Publicidad