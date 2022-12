Expectativa por visita de Santos este domingo a Bojayá tras recibir Nobel de Paz

Una de las peores masacres del conflicto colombiano fue la de Bojayá, un pueblo chocoano que padeció un ataque de las Farc hace 14 años.

El 2 de mayo del 2002 un cilindro bomba cayó dentro de la iglesia donde los habitantes se resguardaban de los enfrentamientos entre la guerrilla y las AUC. El hecho ocasionó la muerte de 119 personas y el desplazamiento de casi 6.000 civiles.

Desde entonces, con las secuelas de la guerra, el sentimiento de los sobrevivientes de ese ataque de la guerrilla sigue siendo el mismo, piden un acuerdo definitivo con las Farc y el fin del conflicto en Colombia. El mismo al que el domingo pasado le dieron un Sí con una votación contundente de (95,78 %) los votos del No (4,21 %).

Esta zona, en el selvático departamento del Chocó, era de tradicional dominio de la guerrilla de las Farc, ahora sorprende por qué la gente volvió cuando se acabaron las acciones armadas de la guerrilla y del Ejército, y se ha convertido en el ejemplo del perdón.

En una carta le pidieron al presidente Juan Manuel Santos un encuentro para expresarle la necesidad de continuar con el acuerdo por el respeto a las víctimas.

"Las víctimas de Bojayá llevamos más de 14 años esperando la paz, la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de violaciones. Los actuales acuerdos de paz, firmados el pasado 26 de septiembre, nos hicieron creer que la paz es posible y ahora urgimos al presidente Santos, a las Farc y a toda la sociedad colombiana a que se respete el Sí del 96 por ciento de la población de Bojayá, y a que se implemente el acuerdo de paz, tal como se negoció en La Habana".

"Las víctimas de Bojayá hemos sufrido la inclemencia de la guerra y por eso votamos Sí a La Paz. La voluntad de las víctimas debe ser respetada, la sociedad que votó por el NO tiene una deuda con los derechos de las víctimas", agrega.

Ese llamado fue atendido y este domingo dos días después de ser elegido como el Nobel de Paz, el presidente Juan Manuel Santos participará de la misa dominical; el mensaje es uno solo, mantener el compromiso con las víctimas en la búsqueda del fin del conflicto.

Es el llamado de un pueblo qué sufrió la guerra, qué perdonó, y ahora hace un llamado por la paz, "la población no tenía riquezas monetarias, pero no le faltaba nada para ser feliz hasta que llegó el conflicto armado y nos destrozó la vida. Insistimos, queremos el acuerdo de paz, respeto a nuestros derechos y no más guerra", es su llamado.