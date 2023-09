"General (r) Suárez Bustamante es padre por omisión de falsos positivos": teniente (r) ante la JEP

Carlos Suárez Bustamante fue considerado como el general que se encargó de investigar y posteriormente denunciar a militares que llevaron a cabo falsos positivos en diferentes zonas del país, llegó a alcanzar el puesto de inspector general en las Fuerzas Militares.

Durante una audiencia de reconocimiento ante la JEP, en Yopal, el teniente (r) Jhon Alexander Suancha aseguró que el general (r) Suárez Bustamante tendría responsabilidad por omisión, presuntamente, en los falsos positivos, tras hacer la afirmación dijo además que si algo le pasaba a su vida sería responsabilidad de Suárez.

“Pero acá falta nombrar al padre de la omisión de los falsos positivos: general (r) Suárez Bustamante Carlos Arturo, que después de la muerte de Eduardo Pérez Vega y de los hechos acaecidos con Florentino Vargas y Ricardo Vargas llegó al Gaula militar Casanare, ¿qué general, siendo el inspector general del Ejército, se toma la molestia de venirse a Bogotá a hablar con un pinche teniente en ese momento? Porque el teniente era el que estaba dando resultados”, aseguró Suancha.

Por otro lado manifestó que el general (r) Suárez Bustamante le habría pedido directamente bajas en combate.

“Mi general me dijo frentiado, oiga guevon no se gastó tanta plata en su entrenamiento para que usted ahorita se venga a atortolar, ¿o es que no quiere ser capitán? Estoy hablando de 2007 los casos de Soacha salieron en 2008, y se pedían bajas, las bajas me las pidió directamente el señor general Suárez Bustamante”, explicó el teniente (r) Suancha.

