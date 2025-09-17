En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / Gobierno Petro denunció a las disidencias ante la Fiscalía por usar civiles contra la fuerza pública

Gobierno Petro denunció a las disidencias ante la Fiscalía por usar civiles contra la fuerza pública

Desde el Ministerio del Interior rechazaron la coacción a la población civil. De acuerdo con la denuncia, uno de los hechos señalados ocurrió el pasado 2 de agosto en La Plata, departamento de Huila.

Disidencias de las Farc
Disidencias de las Farc
Foto: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la denominados Grupos Armados Organizados Residuales, a los que se les acusa de utilizar a civiles en actos de asonada ocurridos en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la denuncia, uno de los hechos señalados ocurrió el pasado 2 de agosto en la vereda Balén, municipio de La Plata, departamento de Huila. Según el funcionario, la población civil fue “amedrentada y coaccionada por las disidencias de las Farc para marchar a un destacamento militar y obligar a las tropas del Ejército a ausentarse del lugar”.

Por el caso detallado señala a la estructura Hernando González Acosta, parte del Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, que tiene varias células divididas, pero el cabecilla principal en el país es alias ‘Iván mordisco”.

Los casos no se limitan solo al Huila, el viceministro instó a la Fiscalía a extender la revisión de estos casos a situaciones similares que han estado ocurriendo en otros territorios.

“Estos graves hechos configuran una grave violación al ordenamiento interno y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como al Estatuto de Roma”, dice.

Agregó que se estarían cometiendo delitos como concierto para delinquir y asonada, además de transgredir convenios internacionales que prohíben el uso de civiles como escudo frente a operaciones militares.

La denuncia incluye un llamado a las autoridades judiciales para que reconozcan a las víctimas de estos hechos como sujetos de especial protección constitucional. Rondón sostuvo que esta protección debe enmarcarse en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

