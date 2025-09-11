Disidencias habría instrumentalizado civiles para recuperar el cuerpo abatido de 'Guillermino'

El abatimiento de cuatro integrantes del Frente 36 de las disidencias en Campamento, Antioquia, no solo generó respuestas armadas en el lugar donde se realizó el operativo, sino que también hubo retaliaciones en Medellín con la detonación de dos cargas explosivas en plena zona residencial.

Sin embargo, el procedimiento donde fallecieron los cabecillas alias 'Guillermino' y alias ‘Román' también ocasionó que las disidencias instrumentalizaran a la población en el Norte antioqueño para tratar de recuperar los cuerpos de los hombres mencionados anteriormente como confirmó el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional.

Aunque en el municipio de Campamento se reportaron fuertes enfrentamientos en la última noche, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que la información de las autoridades locales indican que en este momento hay tranquilidad en la zona.

"El alcalde de Campamento nos reporta absoluta normalidad. Después de la exitosa operación de la Policía Nacional, donde vio de baja alias 'Román' y alias 'Guillermino', de esa estructura criminal", destacó el mandatario.

Mientras las autoridades departamentales se encuentran extremando las medidas de seguridad para evitar posibles retaliaciones, la Policía Nacional explicó que durante el operativo en Campamento también se logró la incautación de explosivos, una granada, siete celulares, dos radios de comunicación y más de 500 cartuchos.

Por ahora la ofensiva de la Fuerza Pública en el Norte antioqueño se mantiene activa con el propósito de prevenir nuevos ataques, a la vez que buscan golpear con certeza el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.