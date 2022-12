Gobierno y los del NO aprobarán el jueves documento final para llevar a La Habana

Al final, Óscar Iván Zuluaga aseguró que mañana se reunirán para estudiar un documento final que llevarán a La Habana.



"Ese documento se discutirá antes del viaje de los delegados del Gobierno antes del viaje a La Habana. Allí estarán establecidas claramente las diferencias y las propuestas de los del No y las víctimas. Allí estarán los cambios profundos", agregó Zuluaga.



Claudia de Castellanos, quien estuvo en representación de las iglesias cristianas, pidió que en el acuerdo no puede quedar explícito la ideología de género, sino el enfoque de género que deje a la familia como pilar fundamental de la sociedad.



Sentimientos encontrados



Anterior a eso, en la mañana y al medio día se dieron una serie de comentarios cruzados. Mientras todos han celebrado el ambiente constructivo de las reuniones, con propuestas y avances, Ordóñez aseguró que no han avanzado para nada en puntos claves.



"No hemos avanzado en temas esenciales, en los aspecto fundamentales y problemáticos en materia de impunidad, en materia de justicia transicional y elegibilidad política", explicó Ordóñez.



El siguiente en hablar fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien habló de las declaraciones del presidente Santos en Londres acerca de la implementación del acuerdo de paz. Explicó que es muy diferente la implementación a la refrendación y que el presidente Santos no descarta un plebiscito.



Martha Lucía Ramírez dijo que ya están los insumos para que en La Habana salga un nuevo acuerdo, un acuerdo nacional.



Finalmente logramos conocer que se llevarán a la Habana cerca de 110 propuestas que hacen parte de ese paquete nuevo porque otras ya las han presentado en La Habana.