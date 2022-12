Hay cosas que son valiosas en este acuerdo: Marta Lucía Ramírez

La excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez aseguró que los que votaron por el NO no están detrás del conflicto y no divulgan un lenguaje guerrerista.



“Volver a la guerra sería una cosa demencial, no hay nadie con ese discurso ni con ese propósito, hay que entender que en el NO lo que hay es el deseo de preservar el cese al fuego y una democracia”, señaló Ramírez.



Ramírez indicó que no se trata de que las Farc “agachen la cabeza”, sino de “entender que son 6 millones de personas que están pidiendo garantías suficientes”.



La conservadora agregó que los diálogos se deben reabrir pues, según ella, ese fue el mandato que le entregaron los colombianos al presidente Juan Manuel Santos con la victoria del NO en el Plebiscito por la Paz.



Ramírez indicó que se podría seguir con el cronograma de concentración planteado para ejecutarse después del plebiscito, sin embargo aseguró que es necesario replantear algunas fechas, como la del desarme, para que el proceso continúa mientras se hacen las modificaciones necesarias.