JEP abre proceso sancionatorio a general (r) Salcedo Lora en caso de crímenes contra indígenas

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad contra el general en retiro Juan Salcedo Lora y otros 6 militares en el caso que investiga con la desaparición forzada de tres Mamos Arhuacos y la tortura de varios indígenas de este pueblo, ocurridos en 1990.

“Se debe abrir un incidente de verificación del régimen de condicionalidad por el presunto incumplimiento de la obligación de aportar verdad plena y no mentir. No obstante, en el auto se señala que este trámite también representa una oportunidad para que los comparecientes hagan aportes determinantes y contribuyan a la reconstrucción de la confianza con las víctimas”, señala la JEP.

Referencia indigenas. El espectador.

Salcedo Lora fue comandante de la Segunda Brigada a finales de 1990 y fue citado por la JEP para que entregue información sobre el homicidio de los tres Mamos. Si la jurisdicción determina que mintió o no aportó verdad podría ser expulsado.

“En la decisión que abre el incidente, se explica que, si bien los comparecientes tienen el derecho a no autoincriminarse —lo que implica que no están obligados a reconocer su responsabilidad, a menos que ya estén condenados—, por mandato constitucional tienen la obligación de aportar a la verdad plena y no mentir. Por lo tanto, está proscrito engañar o distorsionar de manera dolosa la verdad, y hacerlo implica un incumplimiento al régimen de condicionalidad, lo que puede conllevar la exclusión del Sistema Integral de Paz”, explica la JEP.