JEP califica el exterminio de UP como genocidio: responsabiliza a 5 generales retirados del Ejército

La JEP calificó como genocidio el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) y señaló penalmente a cinco altos mandos del Ejército por su papel en la persecución y exterminio del movimiento político.

