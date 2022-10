La encrucijada del presidente Santos sobre el futuro de diálogos de paz con ELN

El presidente Juan Manuel Santos reconoció que está en un dilema con los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Así lo dio a conocer en el foro ‘El proceso de paz en Colombia y el papel de las iglesias y las comunidades de fe’, organizado por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI).



El mandatario cuestionó la incoherencia de esa guerrilla al anunciar un cese al fuego unilateral del 9 al 13 de marzo, por elecciones a Congreso, y luego atentar contra militares en Norte de Santander.



“A las pocas horas un ataque donde cinco de nuestros soldados fueron asesinados, diez fueron heridos, entonces la gente dice que dónde está la coherencia. Yo pregunto, ¿dónde está la coherencia?, se sienta uno a negociar con quienes dicen una cosa, pero actúan de otra forma, ¿es aceptable eso? A quién le consultan ese tipo de decisiones, yo le pido a Dios todos los días que me inspire, que me dé fuerza, que me diga por qué camino debo coger en situaciones como esta”, dijo Santos.



Vea acá: Santos no descarta reanudar diálogos de paz tras anuncio de tregua del ELN



El jefe de Estado agregó que las iglesias pueden aportar a la paz en materia espiritual y pedagógica.



“Estoy en ese dilema, ¿qué hago con el ELN? Sigo insistiendo o, como quiere la opinión pública, no. Toda está a favor de romper los diálogos, ¿cuánto cuesta romper los diálogos? ¿Cuántas vidas nos vamos a ahorrar si seguimos insistiendo, pero exigiendo mínimo de coherencia?”, se preguntó Santos.