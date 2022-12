Las deliberaciones serán duras, pero fructíferas para colombianos: De la Calle

En las próximas horas las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc retomarán las conversaciones en La Habana para seguir revisando y analizando las propuestas de los promotores del NO.



Según se ha conocido, los diálogos entre las partes han tenido momentos de alta tensión al punto en el que el jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, reconoció que las deliberaciones “van a ser fuertes, pero con resultados positivos para el país”.



"Se está entrando al sitio de las deliberaciones que se espera sean duras, pero fructíferas para tener muy pronto buenas noticias para los colombianos", sostuvo de la Calle.



Ambas delegaciones han manifestado que la mesa de negociación está trabajando fuertemente para lograr consenso en el acuerdo de paz.



-Se normalizó la operación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de estar cerrado por cuenta de las condiciones climáticas.



-A 24 horas del apagón en la Costa Caribe, los congresistas de la región amenazan con bloquear la reforma tributaria si el Gobierno Nacional no toma medidas que eviten los racionamientos.

-A través de su cuenta de twitter, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master dijo que la inestabilidad en el servicio de energía afecta la competitividad de la región Caribe porque no hay quien pueda garantizar que haya suministro a largo plazo.



- Solo en los primeros 7 días de noviembre, ingresaron a la morgue de Caracas 134 cadáveres, cuya muerte fue violenta, en la gran mayoría de los casos.



-En Bolívar, unos ocho municipios están sufriendo los estragos causados por el invierno.



-Más de 90 familias perdieron todos sus enseres luego del torrencial aguacero que cayó en Bogotá, según los afectados, el agua superó el metro de altura debido a la poca capacidad que tiene el acueducto.



-Cerca de 2 mil 600 familias que viven en zonas de alto riesgo cerca a los afluentes de los ríos podrían terminar afectadas por las lluvias.



-Investigadores franceses identificaron a un ciudadano belga-marroquí como sospechoso de haber coordinado desde Siria los atentados terroristas de París y Bruselas.



-La quinta ciudad más grande de Japón se ve sumida en el caos tras un enorme hundimiento de tierra en pleno centro de la ciudad.



-La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elevó hoy a 339 mil el número de inmigrantes indocumentados y refugiados que han logrado cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa en lo que va del año.

