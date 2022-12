Las Farc son las primeras que quieren entregar las armas: Voces de Paz

“Es más que racional que se haya ampliado 20 días más el cronograma para la dejación de armas y no hay razón para la desesperación, la angustia y la mala actitud de algunos sectores”, aseguró la representante del movimiento, Imelda Daza.



Dijo que si el Gobierno no ha podido cumplir con el cronograma al que se comprometió para adecuar las zonas e incluso poner un contenedor en cada zona, la fecha es justa y necesaria: "Ninguna zona veredales está terminada completamente, tenemos reporte de alrededor de 2 que no tienen contenedores para depositar las armas. Hay que tener compresión con esto. Ahora hay 2 meses más para que los guerrilleros puedan determinar qué van a hacer, si van a estudiar, a trabajar, lo cual toma tiempo”.



Aseguró que los primeros interesados en dejar las armas son las Farc, que han demostrado que su voluntad de cese al fuego es inquebrantable.



"Los guerrilleros no quieren seguir presos en las zonas veredales, están allí con dos anillos de seguridad. Quieren tener la libertad de moverse y de hacer política sin armas. Los primeros interesados en deshacerse de las armas son ellos. No presionemos, es mi pedido a la ciudadanía, tener confianza en el proceso que no se va a echar para atrás a pesar del revés que se sufrió con la sentencia de la Corte Constitucional".