Marta L. Ramírez revela que Santos le dijo que está listo nuevo acuerdo de paz

La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez reveló que el presidente Juan Manuel Santos le dijo que ya hay un texto producto de la renegociación con las Farc, tras la inclusión de las propuestas del NO.



“He recibido una llamada del presidente anunciando que ya en La Habana se ha avanzado totalmente sobre los temas que se hablaron con todos los grupos representativos del NO”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Ramírez agregó que el primer mandatario le confirmó que ya están avanzados los textos y que sugirió leerlos para que le dé su opinión.



“Espero compartir esta opinión con el expresidente Uribe y con el expresidente Pastrana”, dijo Ramírez.



Minutos antes, el expresidente Álvaro Uribe informó que fue citado a una reunión “urgente” con el presidente Juan Manuel Santos, que se presume sea para informarle sobre los avances en los diálogos.



De Presidencia me informan que el señor Presidente y el Min de Defensa necesitan hablar conmigo,urgente.Acudiré a un sitio en Rionegro,Ant. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2016