Mi esposa perdió nuestro hijo cuando le dieron la noticia de mi secuestro: víctima de Farc ante JEP

Este jueves, 5 de octubre, la JEP realizó una audiencia para que las víctimas del antiguo Bloque Caribe, de la extinta guerrilla de las Farc, hagan sus observaciones y sus demandas de verdad frente a lo que han dicho ante esta jurisdicción los exguerrilleros.

Uno de los relatos que se ha conocido es el de Jairo García Arrieta, secuestrado el 30 de agosto del año 2000 en San Jacinto, Bolívar, cuando tenía 24 años y aseguró que una de las consecuencias de su secuestro fue la pérdida de su primer hijo.

“Ella (su esposa) en ese momento, cuando le dan la noticia de que a mí me secuestran, ella está embarazada y no sabía. La impresión hizo que perdiera a nuestro primer hijo, eso fue otra de las duras consecuencias que tuvo ese secuestro, eso fue algo cruel y no se lo deseo a nadie, los malos tratos nunca dejaron de pasar”, explicó García.

En esta diligencia, otra de las víctimas, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, cuestionó los aportes a la verdad que han hecho los exguerrilleros que hicieron parte de este Bloque de la guerrilla.

“Yo lo que miro es que muy a pesar de que aceptan ciertas cosas, o ciertos hechos, la verdad de lo que sucede está muy por debajo de lo que es la realidad”, señaló la víctima.