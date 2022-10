No hay ninguna necesidad de que Procuraduría esté presente en la JEP: Santos

"Entiendo que la Procuraduría quiera estar presente, es obvio, es natural, pero no es parte de los acuerdos. Acordamos que la Procuraduría no iba a estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente. Igual puede vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos", aclaró.



El mandatario recordó que en los acuerdos de La Habana no se contempló que la Procuraduría fuera una instancia de vigilancia y control de la Jurisdicción Especial de Paz.



El anunció lo hizo durante la posesión del magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, donde reconoció la función del alto tribunal durante la implementación de los acuerdos de paz.



"La Corte Constitucional tiene el compromiso y la misión de consolidar, a través de sus fallos, esta paz que hemos negociado y vigilar que todo lo que se apruebe este en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes", señaló.



Santos le recordó al Congreso que los acuerdos de paz son inmodificables.