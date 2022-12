No se puede llamar paz a la democracia sometida: Álvaro Uribe

El expresidente colombiano Álvaro Uribe insiste en que la clave para llegar a la paz en Colombia es evitar "la impunidad", y que no se puede llamar paz "a la democracia sometida".



En una entrevista con el diario español El Mundo, el legislador, que lideró la campaña del "no" en el Plebiscito por la Paz, afirma que "si las FARC obtienen un premio, otros verán en el narcotráfico y el terrorismo un incentivo".



El actual senador por el Centro Democrático afirma que no puede "aceptar que el Gobierno y el cartel de la cocaína más grande del mundo reformen a medias la Constitución colombiana".



"Lo pactado en La Habana es tan grave que nuestras reformas no bastarán para decir claramente: el terrorismo no sale a cuenta", dice Uribe.



El pasado 2 de octubre los colombianos rechazaron con un 50,2 % de votos los acuerdos de paz negociados por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana.



"Al final, afirma el expresidente y senador, influyó más la pedagogía de las razones y argumentos del "no", que la campaña de sentimientos del "sí"".



Tras el rechazo de los acuerdos de paz, el presidente Santos inició una serie de reuniones con los opositores al acuerdo, entre ellos los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.



El conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC ha durado 52 años y ha causado 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.



Escuche en este audio más información sobre:

-Gran expectativa en Nueva York por la jornada electoral del próximo martes. Fuertes medidas de seguridad en la gran manzana.

-El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, denunció la apertura de puestos de votación más allá de la hora en Nevada.

-Avanza la jornada electoral en La Guajira donde se busca el nuevo gobernador para el departamento. Varios funcionarios del Ministerio del Interior están pendientes de las denuncias electorales que se hagan durante las elecciones atípicas.

-En un mes se vence el término para que el Ministerio de Defensa pague la indemnización a la que lo condenó la Corte Interamericana por los hechos del Palacio de Justicia que hoy conmemora 31 años.

-En Caldas el ministro Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que se socializa con las FARC el perfil del nuevo acuerdo sin descansar un solo minuto.

-Con participación de futbolistas colombianos, avanza a esta hora la jornada 12 de la liga de Italia.