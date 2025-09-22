En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / Otty Patiño respalda la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz

Otty Patiño respalda la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz

El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, aclaró que esta decisión no constituye un proceso de negociación.

Otty Patiño
Comisionado Otty Patiño
Foto: AFP
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Después de que el Gobierno designara como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares mediante la Resolución 327 de 2025, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, respaldó la mesa técnica en la que participarán excomandantes de las AUC como Salvatore Mancuso, 'Jorge 40' alias 'Don Berna', alias 'Macaco', entre otros.

De acuerdo con Patiño, esta resolución es el resultado de un diagnóstico que se hizo desde noviembre de 2024 en el que se evaluaron cómo estaba la situación de los exjefes paramilitares y dijo que se da un tiempo necesario para avanzar en el esclarecimiento de temas de verdad y restitución de bienes. Esta designación de los gestores de paz estará vigente hasta el 6 de agosto de 2026.

Hasta dicha fecha, el Ministerio del Interior será el articulador de los espacios de diálogo en el comité técnico que crea esta nueva resolución en el que participarán, además de los exparamilitares, participará también el Dapre y la Consejería de Paz.

La decisión del Ejecutivo además de buscar reparación y no repetición del conflicto, busca dar un cierre definitivo a la desmovilización de las AUC, iniciada en 2003, en Rialto, Córdoba, y que los aportes de los 16 gestores puedan ayudar a prevenir nuevas violencias en el país.

Patiño también agregó que todavía hay muchas preguntas e insatisfacción frente a procesos incompletos y temas de verdad, según él, porque durante el proceso con los paramilitares “no hubo mucha formalidad”.

“Esa falta de formalidad hace que tengamos que hacer una arqueología de este proceso para poder establecer hasta dónde se avanzó y qué hace falta”, dijo.

Dos aclaraciones que hizo frente a esta nueva etapa es que este comité no es un proceso de negociación y que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y todas las que se requieran también participarán en el desarrollo de la mesa técnica.

