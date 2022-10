Partidos políticos descartan coalición por la paz propuesta por De la Calle

Voces autorizadas de los partidos políticos coincidieron en que la paz no es la única bandera que hay que defender para las elecciones de 2018 y descartaron la propuesta del jefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, de realizar una coalición antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2018, para defender lo acordado en La Habana.



El presidente del partido Conservador, Hernán Andrade, afirmó que todo puede ser posible en la Segunda vuelta de las elecciones para la Presidencia de la República, pero que por ahora la decisión del partido, que fue ratificada en la Convención, es ir con candidato propio a la primera vuelta.



“Nosotros en principio creemos que el tema de la paz no puede, ni va a ser el único tema de campaña en el 2018, hay otros temas gravitando en el país, como justicia, desarrollo agropecuario o anticorrupción”, advirtió Andrade.



Por su parte, la senadora Claudia López afirmó en Blu Radio, que, “en nombre de la paz no nos va a volver a meter entre la mermelada y la corrupción, no hay razón que justifique seguir con los ‘Ñoños’, la mermelada y toda esa porquería que está enraizada en el gobierno de Santos y tampoco con todo lo que estamos viendo está enraizado en el uribismo”.



Desde el Partido de La U, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, dijo que como cuestión ideológica, la propuesta hecha por de la Calle es buena y seria, pero que desde el punto de vista electoral, el partido ya tomó la decisión de llevar candidato propio.



“Luego esta coalición se podría dar en segunda vuelta, en la primera, yo veo muchos partidos que van a llevar candidatos propios”, señaló Lizcano.



Por parte del Partido Libera, donde tiene asiento Humberto de la Calle, el senador Luis Fernando Velasco apoyó esta propuesta, pero advirtió que dicha alianza debe tener en cuenta otros temas como la corrupción, el fomento laboral, el impulso de la meritocracia o la salud y no solo la paz.



Escuche en este audio más información sobre:



-Esta tarde el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático definirá si la actual ministra de Trabajo, Clara López, quedó o no inscrita oficialmente como precandidata presidencial de esa colectividad.



-Después de 4 meses de investigación, descubren nueva modalidad de venta de estupefacientes para inducir a los niños en el mundo de las Drogas.



-Ante las temperaturas récord de los últimos días en algunas zonas del país, el Ministerio de Salud lanzó una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades como el cáncer de piel.



-La justicia indígena condenó a 30 años de prisión a un miembro de la comunidad Páez que había asesinado a su mujer.



-El Gobierno de Panamá pidió ante la Organización Mundial del Comercio autorización para imponer sanciones comerciales a Colombia por 210 millones de dólares por considerar que no ha cumplido el fallo del organismo que le instó a retirar un arancel a importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado panameñas.



-Ahora los bogotanos no tendrán que hacer filas para tramitar sus citas médicas, la Secretaría de Salud lanzó una estrategia para que los pacientes conozcan los mecanismos de asignación de citas médicas.



-El alcalde Enrique Peñalosa, entregó dos nuevos tanques de almacenamiento de agua potable a los habitantes de la parte alta de Ciudad Bolívar.