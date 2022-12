Pese a críticas, la paz sí está funcionando: presidente Santos

El presidente Juan Manuel Santos llegó a Montañita, un municipio de Caquetá que antiguamente era zona de influencia de las Farc, a conmemorar el aniversario de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla.

Allí insistió en que la paz avanza e hizo un llamado a la paciencia al recordar que “hay que hacer las cosas bien y no todo al tiempo”.

“Allá en Bogotá muchos dicen: uy es que esto va muy lento, no se ven los beneficios de la paz, es que están incumpliendo. No señores, estamos cumpliendo, estamos trabajando mañana, tarde y noche, lo que pasa es que hay algunos que quieren colocarse, por razones políticas o de cualquier otra índole, al lado de los críticos a decir que la paz no está funcionado, la paz sí está funcionando”, dijo.

El mandatario reportó que en San José del Guaviare hubo una víctima de una mina antipersona y que el proceso de paz permitirá desminar el país.

“Un civil iba caminando y pisó una mina, por eso uno de nuestros objetivos es declarar a Colombia libre de minas antipersonal, siendo el segundo país más minado del mundo, de aquí al 2021”, señaló.

José Leonel Guarnizo, alcalde de Montañita, recordó que ese municipio clamaba la paz: “Aquí asesinaron dos alcaldes, fuimos víctimas de los paramilitares y de la guerrilla, de las Farc, pero hoy estamos viviendo un territorio de paz por los acuerdos de La Habana".

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Procuraduría advirtió que en los próximos días formulará pliego de cargos contra exfuncionarios del Banco Agrario por el crédito que le dio a Navelena.

-La ONU en Colombia asegura que enfrentamientos entre Ejército y bandas criminales dejan 190 indígenas desplazados en Tierralta.

-Blu Radio conoció la última declaración de Otto Bula ante la Fiscalía, en la que asegura que no sabe cuáles fueron los senadores que hicieron parte del supuesto grupo de ‘Los Buldócer’, que hacían gestiones en favor de Odebrecht.