Posibilidad de renegociar está en manos de las Farc: canciller

La canciller María Ángela Holguín aseguró que el Gobierno no contempló un plan B ante la derrota en el Plebiscito por la Paz este 2 de octubre.



Holguín aseguró que la comunidad internacional ha manifestado su sorpresa ante los resultados de la jornada electoral en la que no se logró la refrendación del acuerdo de paz con las Farc.



“No teníamos plan B, la comunidad internacional está aterrada de un país que demostró que no quiere la paz”, indicó la canciller.



Holguín aseguró que el acercamiento con el Centro Democrático ha comenzado y que se espera conocer las posturas de esta colectividad frente a los puntos que esperan sean renegociados.



“Esperamos sentarnos con El Centro Democrático para que expongan claramente los puntos en que esperan renegociar”, agregó.



Sobre el futuro de los acuerdos y la posibilidad poder modificarlos, la canciller señaló que es una decisión que depende de las Farc. “La decisión de si se abren o no los acuerdos es una decisión más bien de las FARC, señaló Holguín.



Por último, aseguró que son falsos los rumores de su renuncia tras el triunfo de NO.





Escuche más noticias en este audio sobre:



-Organizaciones indígenas exigen al gobierno que los convoquen a la comisión de alto nivel.

Publicidad

-El Centro Democrático insiste en que solo presentarán los puntos de modificación de los acuerdos hasta sentarse con Humberto de la Calle. Exigen que el presidente Santos aclare su disposición de renegociar los textos firmados.

-Hay conmoción en el municipio de El Cerrito, Valle, por el asesinato de la hermana de un sacerdote al interior de la casa cural. Las autoridades atribuyeron el hecho a bandas de delincuencia común.

Publicidad

-Autoridades buscan a banda delincuencial que cometió millonario robo al saquear las cajas de seguridad de varios restaurantes de un reconocido centro comercial del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Publicidad

-Una familia bogotana denuncia que se quedó sin ningún sustento después de que delincuentes les robaran el furgón en el que transportaban residuos contaminados.

-La Alcaldía de Villavicencio busca soluciones para restablecer el paso del puente que se llevó una creciente en uno de los barrios de la capital del Meta.