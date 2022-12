Posiciones encontradas por elección de magistrados para Tribunal Especial de Paz

"No me parece respetuoso que se involucre a su santidad el Papa Francisco en este asunto. Él está para guiar las almas y no para entregar los pulsos políticos a los narcoterroristas de las Farc”, explicó la representante a la Cámara, Margarita Restrepo.

Frente a la posible participación de la ONU, el representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, dijo que esto invalidaría la eventual competencia de la Corte Penal Internacional sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad.

"En la Jurisdicción Especial para la Paz van a poner al papa a darle su bendición a la impunidad para los responsables de los crímenes más atroces contra la humanidad", advirtió.

Los partidos afines al proceso de paz aseguran que habrá garantías para la elección de los magistrados y que se cae la teoría de que las Farc serán quiénes los escoja.

"Quienes van a participar en la selección de estos 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros, para que impartan la justicia transicional, lo van a hacer desde un comité de alta pertinencia, idoneidad y transparencia ética. Se desvirtúan una vez más las mentiras de quienes se vienen oponiendo a este proceso", señaló la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Un policía herido dejó el ataque con ráfagas de fusil a la estación de policía de las Mercedes en el departamento de Norte de Santander. Las autoridades investigan si los responsables son miembros de la banda criminal los ‘pelusos’ o el ELN.

-La inflación será uno de los temas clave en la negociación del salario mínimo. La ministra de trabajo, Clara López, aseguró que debe haber una negociación acorde a la situación económica del país.

-Cerca de 50 estudiantes de Fortul, Arauca, tuvieron que ser llevados al hospital del Municipio, luego que jugarán con la tabla Ouija. Hay preocupación entre la comunidad.

-El senado brasileño dio a conocer hace pocos minutos la fecha en la que comenzará la etapa final del juicio contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff.

-El ICBF sigue de cerca las denuncias sobre el maltrato a 93 menores de la Fundación ‘Niños por un Nuevo País’, en Sopó, Cundinamarca.

-La Policía desmanteló una banda dedicada a hurtar los contadores de energía y agua en el norte de Bogotá: las pérdidas registradas para el distrito asciende a los 3 mil millones de pesos.

-El Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot será el encargado de construir un tercer carril, en cada sentido, en la autopista Bogotá-Girardot, informó el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, al término de la audiencia de adjudicación llevada a cabo en la Agencia Nacional de Infraestructura. Este proyecto tendrá una inversión de $1,71 billones.