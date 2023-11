"Presiones venían de generales (r) Montoya y Quiñonez": excomandante del Gaula por falsos positivos

El mayor en retiro Gustavo Soto Bracamonte aceptó su responsabilidad por más de 80 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron mientras él comandó el Gaula Militar en el Casanare. Recientemente en una audiencia pública se refirió a estos casos ante las víctimas y posteriormente envió un documento a la JEP ampliando su reconocimiento de verdad, explicando por qué y cómo se presentaron estos crímenes en esa zona del país. A una pregunta que previamente le había trasladado una víctima sobre las razones por las que asesinaron a un civil Soto Bracamonte respondió haciendo referencia a tres generales, incluido el excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe.

"Por las presiones que existían en presentar muertos en combate, presiones que venían desde el comandante del Ejército, General (r) Mario Montoya Uribe, el comandante de la Cuarta División del Ejército, brigadier General Guillermo Quiñonez y también el comandante de la Decimosexta Brigada, coronel Henry Torres Escalante y también por dejarme creer de las manifestaciones del reclutador Eduar Francisco Rosas Burgos, las cuales después pude corroborar que fueron totalmente falsas y que esta persona los entregó al Gaula muy seguramente para ser beneficiado con una muy poca suma de dinero", señaló el documento.

En el mismo sentido señala que por las presiones que recibía de sus superiores le daba credibilidad a las versiones que llegaban sobre supuestos auxiliadores de grupos armados, algo que terminó siendo falso, y pone de presente un caso en el que le informaron que en un bingo en Yopal, Casanare, se encontraba una persona que pertenecía a una banda dedicada al narcotráfico y entonces Soto ordenó llevar a cabo una operación, también citó otros casos en los que se llevaron a cabo operaciones sin corroborar la información presentada, lo que llevó al homicidio de varios civiles.

"Le había comunicado que en un bar muy cerca de las instalaciones del Gaula Militar Casanare se encontraban dos personas que pertenecían a la organización narcoterrorista ELN y me solicitaron que les diera dinero para realizar esa actividad de inteligencia, yo les di una muy poca suma de dinero creo aproximadamente 50.000 pesos y les revelé que me estuvieran informando" estas dos personas fueron sacadas de Yopal por los uniformados encargados de la operación, uno de ellos se alcanzó a escapar y el otro fue asesinado.

Por último el mayor en retiro dijo que era falsa la versión del cabo primero Gelver Pérez García, según la cual Soto lo llevó al Gaula Militar Casanare, pues la única persona que tenía la posibilidad de hacer estos traslados era el hoy general en retiro Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada 16, Pérez García habría llegado a la unidad por su "experiencia para matar".

"Fue el comandante de la Brigada Henry Torres Escalante quien lo mandó como agregado a mi unidad y esto se puede verificar en la orden semanal del comando de la Brigada y también en la orden semanal del Gaula Militar Casanare, donde queda plenamente certificado lo que yo he manifestado muchas veces; no sé por qué Gelver no dice la verdad de cómo llegó al Gaula, no tiene razón alguna que yo me vaya a llevar a mi unidad a un suboficial sin conocerlo y aún más que pertenecía a otro Batallón. Todos los oficiales cuando salían de la unidad a cumplir una misión táctica iban dispuestos a presentar o a dar muerte a todas las personas, y mucho más Gelver Pérez, que ya era una persona con experiencia para matar, ya que por esa razón fue que lo agregaron al Gaula", informó Soto.

Cabe recordar que la JEP imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe por su responsabilidad en más de 100 casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras Montoya comandó la Cuarta Brigada, sin embargo, el excomandante del Ejército le pidió a esta jurisdicción anular esa decisión y posteriormente envió otro documento negando su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

