Procuraduría tomará decisiones disciplinarias contra funcionarios en San Andrés

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, hizo un llamado para que el Estado colombiano atienda lo estipulado en el estatuto raizal y anunció que el Ministerio Público revisará los compromisos existentes entre el gobierno y esta población.



Asimismo, afirmó que seguirá su lucha contra la corrupción y que en los próximos días se anunciarán los primeros resultados contra funcionarios públicos en esta zona del país.



“Tenemos que alinearnos con lo que está pasando en el país en este momento, y este alineamiento supone una lucha frontal contra la corrupción en todos los escenarios y san Andrés no es una excepción a lo que está pasando en el resto del país”, indicó.



También mencionó que es pertinente revisar y reactivar todos los procesos disciplinarios que se encuentren en curso.



Carrillo mantendrá una mesa interinstitucional en esta zona del país para que se cumplan todos los acuerdos.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Fue capturada ex alcaldesa de Simacota, Santander, por caso de corrupción con una obra que la alcaldía pagó como hecha pese a que no se puso ni un ladrillo.



-El Gobierno condenó el secuestro del padre del alcalde de El Carmen, en manos del ELN, y exigió su inmediata liberación.



-Desde Cambio Radical reconocieron las divisiones al interior del partido. Por esto, la próxima semana se adelantará una reunión para intentar ponerle ponerle fin a los desacuerdos.



-Juez de control de garantías ordenó prisión domiciliaria al alcalde de Ricaurte, Cundinamarca por presuntas irregularidades en la adquisición de un predio.



-Tras un mes de haberse iniciado la jornada académica, los estudiantes de un colegio en Ciudad Bolívar no pueden ver asignaturas como español y Matemáticas por falta de profesores.