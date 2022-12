Santos pide a cafeteros apoyar el plebiscito por la paz

“El favor que les pido es apoyo a ese proceso (…) No es al presidente, no es a Juan Manuel Santos, no es ni siquiera al Gobierno, la paz es de todos ustedes, la paz es de los cafeteros”, señaló el primer mandatario.

Publicidad

Santos realizó la petición desde el municipio de La mesa, Cundinamarca, durante la firma de la renovación del contrato para la administración del Fondo Nacional del Café por 10 años más.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-La próxima semana habrá una nueva reunión entre autoridades de Colombia y Venezuela para concretar los temas de seguridad para una eventual reapertura de la frontera.

Publicidad

-El gobierno nacional aseguró que se ha logrado movilizar carga que permanecía represada en Buenaventura por cuenta el paro camionero que ya cumple más de un mes.

-Más de 300 uniformados llegaron al departamento del Tolima para realizar acompañamiento al paro camionero.

Publicidad

-Un nuevo caso de cirugías estéticas en Medellín deja una mujer muerta en una reconocida clínica del barrio El poblado.

Publicidad

-En Bucaramanga en un operativo de las autoridades ambientales se hallaron huesos de animales y grave contaminación en el sitio de disposición final El Carrasco.

-La oposición venezolana recorrerá el país para exigir una fecha para el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro