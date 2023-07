Se desfinanciaron 42 escuelas e internados en Guaviare; niños en riesgo de reclutamiento: ONU DDHH

Durante esta semana, la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, ONU DDH, estuvo realizando una visita al Guaviare y después de algunos encuentros con las comunidades, la organización hizo un balance sobre la situación de violencia que afecta a este departamento del país, pues hay una expansión de los grupos armados que ejercen control social y territorial y esto ha llevado a un incremento en el reclutamiento de menores.

"Llamamos a los grupos armados a respetar a la población civil, a respetar las normas del derecho internacional humanitario y a demostrar su buena voluntad de negociar una paz para Colombia y para este territorio respetando los derechos humanos de la población civil. Me preocupa, particularmente, que se hayan desfinanciado 42 escuelas e internados del departamento del Guaviare que no tienen financiamiento ya de la Gobernación y en donde niños y niñas, ya no pueden acceder a la educación y sus familias ya no tienen alternativas para educarlos", señaló Juliette de Rivero, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Esta situación de las escuelas tiene a los niños afectados en riesgo por el posible reclutamiento de grupos armados, pero la ONU también constató que los pueblos indígenas en el territorio se encuentran en riesgo de extinción.

"Se tiene que articular tanto el Gobierno local como regional y nacional para asegurar la pervivencia de estos pueblos y garantizar sus derechos, ya que viven en situaciones muy precarias, desde el punto de vista socioeconómico, y de mucho riesgo, desde el punto de vista de su seguridad" señaló Rivero.

