Si es necesario entregar la vida para que se acabe la guerra, bienvenida sea la muerte: líder social

Un momento crítico vive Colombia en materia de orden público marcado por una creciente preocupación debido a los actos violentos perpetrados por diferentes grupos al margen de la ley, que han cobrado la vida de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

"Todos en la población estamos atemorizados, es una zozobra que no podemos entender, un abandono total del Estado… Los niños no pueden estar tranquilos en sus colegios, estamos en un abandono total donde las personas tenemos que sacrificar nuestras vidas", indicó.

El hombre, quien ha dedicado gran parte de su vida a la construcción, señaló que le sirve desde hace años hace su población y destacó que la situación es crítica en esa zona del departamento del Cauca.

Garcés ha sido víctima de seis atentados y el más reciente lo dejó marcado, pues señaló que la población vive en zozobra y bajo el constante miedo. Con voz entrecortada mencionó que daría su vida por la paz de su municipio.

“Me he acercado a varias entidades del Gobierno y no he tenido ninguna respuesta desde el año 2000 y en este momento no tenor siquiera protección del Sisbén y el Gobierno dice estar con el pueblo y no llega ninguna ayuda … No entiendo ¿por qué no abandonan en este momento?, pero personalmente les digo si es necesario entregar mi vida para que esta guerra termine, bienvenida sea la muerte por mi pueblo; es mejor morir con dignidad que estar con zozobra en una guerra que uno no entiende ni el precio ni ¿por qué tiene uno que pagar?, pero repito si es necesario entregar mi vida para que esto cambio que Dios y el mundo se apiade de mí”, sentenció visiblemente afectado.

Finalmente, el líder social hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a varias entidades para que haga presencia en el Cauca y que recuerde que este departamento también es Colombia.

Profesora Luz Stella Balanta Solís Foto: X @Fecode

Una maestra entre los muertos tras atentado en Timba

En un ataque lleno de barbarie, un carro bomba explotó cerca de la estación de Policía, causando la muerte de dos personas. Una de ellas era la docente Luz Stella Balanta Solís , conocida como “la profe Estela”, de 57 años.

Héctor Marino Carabalí, primo de la profesora, se refirió en Sala de Prensa Blu sobre el atentado y el legado que dejó la docente de ciencias sociales.

"Hemos perdido una gran persona, amiga y compañera, sin duda deja un vacío en nuestros corazones… Ella era una mujer entregada a su trabajo y asumió la vocación de liderazgo que viene de la familia”, mencionó.

Carabalí resaltó el trabajo social de la profesora y su calidad humana. Además, se refirió a su posición sobre la paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

