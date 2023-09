"La profe Stella llevaba 35 años pasando por ese lugar": rectora de colegio en Timba, Cauca

Dos muertos y dos heridos dejaron el ataque con un carro bomba en cercanías de una estación de Policía en Timba, zona rural de Buenos Aire en el Cauca .

"En el departamento de Cauca, en el corregimiento de Timba, se activa un carro bomba en contra de la estación de Policía, aproximadamente a 50 metros. Desafortunadamente pierden la vida dos personas y hay dos más heridas", afirmó el subdirector de la institución, Tito Castellanos.

En el ataque perpetrado por las disidencias de las Farc murió la profesora Luz Stella Balanta Solis, quien en el momento de la explosión iba pasando en su motocicleta, camino hacia el colegio donde dictaba clases.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Digna María Paspur, rectora de la Institución Educativa José María Córdoba, donde laboraba la profesora, entregó detalles de la trayectoria de la docente y la situación del orden público en esta zona del país.

Publicidad

Aseguró que la "La profe Estela”, como era conocida por la comunidad, llevaba 35 años pasando pro el mismo lugar para llegar a la institución educativa, pues su lugar de residencia era Jamundí, ubicado a aproximadamente hora y media del colegio.

“Eso ocurrió ayer en la mañana. Ella vivía en Jamundí. Era su propia moto, era una vereda de difícil acceso”, contó.

Por ahora en el colegio, que queda muy cerca del lugar del atentado, no hay clases, la rectora asegura que mientras no existan garantías de seguridad para los alumnos y profesores, no pueden arriesgarse ante la zozobra de lo que pueda ocurrir en la zona.

Publicidad

En ese sentido pidió respeto por la comunidad y los habitantes de la zona e hizo un llamado a sacarlos del conflicto en la zona.

El presidente Gustavo Petro atribuyó a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ la explosión de un carro bomba.

"Las acciones del EMC en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el Valle del Micay, donde se produce el 70 % de la hoja de coca del Cauca. Nuestro objetivo se mantiene. El Valle del Micay será el ejemplo de cómo se sustituye una economía ilícita por una lícita en favor del campesinado", expresó el mandatario en X.

Petro agregó: "He ordenado sin dejar de recuperar por completo el Valle del Micay, y con este objetivo como prioridad, una presencia aun mayor, militar y policial en el Cauca".