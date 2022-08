“Si grupos armados llegan a diálogos regionales buscaremos una ruta para cada caso”: MinInterior

El ministro del Interior, Alfonso Prada, habló en Mañanas Blu del alcance de la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para dialogar con grupos al margen de la ley. El funcionario dijo que si las agrupaciones armadas llegan a participar en esos espacios, se buscará una ruta legal para cada una.

"Vamos a abrir un diálogo regional con los actores sociales con la institucionalidad, van a estar sentadas en la mesa todas las personas que tienen la responsabilidad de la productividad, de las inversiones sociales, en la vida en cada territorio. Si a esa mesa llegan actores ilegales, hay que comunicar inmediatamente esa situación a nuestro comisionado de paz, al Gobierno nacional y ahí se señalará la ruta de ese diálogo. Los componentes estructurales de violencia cambian según la región y solamente un diálogo, con componente social y de seguridad, es lo que logra pacificar", sostuvo el ministro.

De acuerdo con Alfonso Prada en ningún se ha hablado de un cese al fuego multilateral que bloquee a la fuerza pública. “No se está dando una orden de desmovilización del Ejército y la Policía, se está dirigiendo a los que están por fuera del marco constitucional”, sostuvo el funcionario.

El ministro dijo que se abrirán Puestos de Mando Unificados en 65 municipios del país , los cuales han sido detectados desde el Gobierno, con inteligencia y plataformas de derechos humanos, como las poblaciones donde se está asesinando sistemáticamente a líderes sociales, así como sometiendo a hostigamientos a la comunidad.

Mecánica de los diálogos

De acuerdo con el ministro del Interior, el Gobierno tiene una voluntad de diálogo regional, con el objetivo de escuchar a los líderes en los territorios. El funcionario aseguró que habrá dos directrices en estos acercamientos, con un primer fin de que sean de carácter social y vinculantes, para que desde las regiones los líderes opinen sobre lo que debe ser la priorización de la inversión.

"Los resultados deben ir directamente al plan de desarrollo y a los presupuestos. Buscamos con ello el efecto de que la misma comunidad y los líderes, con sus instituciones, al definir la priorización, corren totalmente a los violentos. No hay ninguna excusa para que un violento pretenda suplantar la autoridad institucional cuando la misma comunidad con sus autoridades define qué es lo que quiere en su territorio", sostuvo Prada.

De acuerdo con Prada, en la medida en que se logren concretar las aspiraciones de los líderes de las regiones en el orden presupuestal nacional, los actores violentos perderán razón de ser.

“La segunda columna o el segundo efecto que buscamos es que se habilite un diálogo que permita que todos los actores sociales, e incluso los actores violentos, tengan la posibilidad de articular en el territorio posibilidades de diálogo real, que permita alcanzar la paz integral, la paz total”, declaró.

Poder para los alcaldes

El ministro del Interior dijo que para llevar a cabo los acercamientos se empoderará a los alcaldes, para que cuenten con mayor apoyo institucional en materia de seguridad.

"El sentido de la orden del presidente es que el alcalde cuente con el apoyo de las Fuerzas Militares y de Policía para proteger en el instante la vida de las personas. Un Puesto de Mando Unificado, coordinado desde aquí desde el ministerio del Interior, que pretenda tener presencia inmediata para la protección de vidas en el territorio es imposible. Por eso debemos tener a los alcaldes para que coordinen medidas inmediatas", declaró.

Prada sostuvo que no se va a desconfiar de entrada de las autoridades elegidas y constituidas democrática y constitucionalmente en los territorios, pero que en la medida en que haya algún tipo de abuso o extralimitación, tanto el Gobierno como organismos de control tomarán cartas.

“Un alcalde tiene la posibilidad de conducir el orden público al interior de su municipio. Tiene la Constitución y la ley, unas instituciones que tienen la función de proteger la vida. No va a dar la orden, perdóneme lo brutal y lo gráfico, dispárele a la comunidad porque están haciendo una propuesta. No, ahí termina en la cárcel. El alcalde tiene marco constitucional y legal. La única competencia que le estamos entregando es una que ya tiene constitucionalmente, es el jefe de la Policía, responsable del orden público en su municipio, pero no ejerce autoridad. Le estamos dando autoridad para que pueda ejercer”, sostuvo Prada.