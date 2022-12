Situación de Colombia tras plebiscito es "extremadamente" complicada: ONU

Colombia afronta una "situación extremadamente complicada" tras el rechazo en plebiscito del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc, cuya renegociación ahora parece incierta, dijo el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Husein.



"No sabemos en qué medida podemos ahora tener una reconstrucción de las partes (del acuerdo) que creemos han sido las más difíciles para la oposición y para el expresidente Álvaro Uribe", abanderado del "no" en el plebiscito, declaró el responsable a un grupo de periodistas.



Zeid anticipó que analizar el resultado de la consulta popular del pasado 2 de octubre en Colombia "tomará meses" y reconoció que prácticamente toda la comunidad internacional esperaba un resultado distinto después de 52 años de conflicto armado.



El comisionado explicó que durante una visita oficial que hizo recientemente a Colombia observó -y así lo manifestó públicamente- que se trata de un país que tiene grandes desafíos sociales por delante.



Mencionó que "algunas partes del país tienen poca presencia del Estado, los servicios públicos son escasos y la gente vive en condiciones muy precarias".



"Siendo un país de ingresos medios altos, uno no espera ver eso", agregó.



Asimismo, señaló que otra tarea pendiente es "terminar con las tensiones que existen entre las comunidades afrocolombianas de campesinos y de indígenas, de una parte, y algunos actores estatales".



"Es un país de enorme potencial y esperamos que todas las partes sepan encontrar una salida a la situación actual", manifestó.