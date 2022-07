"Socializar en las escuelas el informe final no es adoctrinamiento": Comisión de la Verdad

Juan Camilo Aljuri, coordinador de Pedagogía de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad , habló en Mañanas Blu sobre la socialización del informe de la comisión en los colegios. El anuncio, hecho este jueves por el próximo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, generó polémica en el país.

“No se trata de un adoctrinamiento. No podemos decirle a ningún docente cómo hacer exactamente la pedagogía. Ofrecemos herramientas y son ellos y ellas, de acuerdo con la lectura que tienen de sus estudiantes quienes deciden cómo lo hacen”, indicó.

Aljuri sostuvo que el objetivo del trabajo pedagógico será brindar herramientas para la convivencia pacífica.

"Se trata de entender que los más chicos deben tener herramientas para convivir en sociedad. Es una apuesta grande que tiene también la Comisión de la Verdad. No es más cátedra, no es la intención, está pensado para que se desarrolle en un día. Esto está pensado para que los docentes y las docentes del país tengan una serie de materiales, de guías pedagógicas, que les permitan, no que les digan exactamente, cómo hacerlo, pero que les permitan tomar parte de este legado”, indicó el experto.

Según Aljuri, los detractores de la iniciativa están llamando a la confusión, sin tener en cuenta que el objetivo es enseñar a vivir en paz y no repetir el conflicto. “Tenemos que dejar un poco el miedo y comenzar a entender que este es un paso y un peldaño importante en una escucha plural, que nos permitan unas discusiones de país”, complementó.