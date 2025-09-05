Tercer militar quemado con gasolina en Putumayo llegó a Bogotá: tiene pronóstico reservado

El subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, uno de los soldados que resultó gravemente herido luego de que los quemaran vivos en zona rural de Villagarzón, Putumayo, ya está en el Hospital Militar Central de Bogotá.

El traslado se dio en la tarde de este viernes con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana luego de que en un primer intento, el pasado miércoles, no se lograra su evacuación por problemas en la conexión con el ventilador del avión medicalizado.

El subteniente Mejía Gutiérrez, según informó el hospital, permanece en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico, con pronóstico reservado y bajo estricta observación.

Fuerzas Militares Foto: AFP

Mejía es quién está más grave luego del vil ataque con gasolina del que blanco él y otro compañero cuando terminaban una operación de destrucción de laboratorios de cocaína en zona rural de Villagarzón, Putumayo.

Allí, campesinos instrumentalizados por las disidencias ‘Comandos de Frontera’ según varias denuncias, rociaron gasolina contra los militares y luego les encendieron fuego.

El otro militar que resultó herido de manera directa fue el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya y el soldado Daniel Fierro Rubiano, también tiene quemaduras provocadas cuando intentó auxiliar a sus compañeros.

Ambos, según el hospital, han presentado evolución satisfactoria y están hospitalizados, en condiciones clínicas estables bajo supervisión médica permanente.