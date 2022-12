Un resumen de los cambios del nuevo acuerdo de paz frente al anterior

El integrante del equipo negociador de paz Frank Pearl pasó por los micrófonos de BLU Radio para resumir los cambios del nuevo acuerdo frente al primero, que no fue refrendado por los colombianos en el plebiscito.



“Después del 2 de octubre hubo un trabajo muy serio por parte de la mayoría de los representantes de quienes votaron por el NO. Hubo tres clases de propuestas: una tenía que ver con diferencias en la interpretación de los textos; otra con mecanismos diferentes para lograr los mismos objetivos, y otra con los temas más gruesos”, explicó Pearl.



En ese sentido, consideró que el resultado del trabajo entre el Gobierno y los líderes del NO “es un acuerdo con cambios sustantivos”.



Sobre la participación política, Pearl explicó que se definió dejar que las Farc no podrán competir por las 16 curules en circunscripciones especiales.



“Esas 16 circunscripciones especiales nunca estuvieron pensadas para las Farc, son para que minorías tengan representación. Eso se aclaró”, dijo el negociador de paz.



En el tema de la financiación al partido que surja de las Farc, reiteró:



“Una de las propuestas del Centro Democrático y Martha Lucía Ramírez tenía que ver con el 10 % del fondo de financiación de partidos y la solicitud era que quedara igual al resto de partidos, en 7,14 %, así se hizo”.



Escuche en el audio adjunto el resumen de cambios en temas restantes como cultivos ilícitos, víctimas, reparación material de víctimas, entre otros.