Uribe descarta constituyente y dice que no renegociará directamente con Farc

El senador y expresidente Álvaro Uribe aseguró en BLU Radio que tras la victoria del NO en el Plebiscito por la Paz no buscan una Asamblea Nacional Constituyente para poder implementar los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc.



“Preferiría que no, que hubiera unos correctivos rápidamente y se reorientaran unas políticas en el país”, señaló Uribe quien aclaró que la “constituyente para implementar no”.



Así mismo, señaló que no busca quitarle facultades al Gobierno y aseguró que quienes deben seguir sentados en la mesa son los delegados por el presidente Juan Manuel Santos y los negociadores de las Farc, descartando así, su participación en la mesa de negociación.



“Somos respetuosos de las competencias, la constitución hace competente al Gobierno”, dijo Uribe, quien agregó que las modificaciones y cambios que ellos manifiesten sobre los acuerdos de paz deben ser transmitidas por el equipo negociador del Gobierno, encabezado por Humberto de La Calle.



Uribe aprovechó para pedirle al expresidente Andrés Pastrana, al exprocurador Alejandro Ordóñez y a otro grupo de promotores del NO, para que nombren sus representantes así como lo hizo el Centro Democrático con Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, quienes serán los encargados de indicarle al Gobierno las observaciones que tienen frente a lo acordado con las Farc.



El senador manifestó su preocupación ante la tesis de los negociadores sobre el acuerdo, en la que señalan que no es posible renegociar nada y aseguró que lo que pretende su partido es en poder lograr modificar los puntos frente a los cuales se demostraron inconformismos a lo largo de los más de 4 años de negociaciones.

