Victoria del SÍ no va a resolver la polarización: Humberto de la Calle

“Noto con preocupación que la votación puede no ser demasiado abundante. Se trata de escoger entre uno u otro camino y siento que hay sectores que no los han entendido así. El plebiscito será el punto de partida para que empiece el cronograma de dejación de armas y la incorporación de los acuerdos al escenario jurídico, pero vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos para unificar a la sociedad colombiana. No va a ser una cosa tan arrasadora que resuelva el problema político y la polarización. Todavía falta camino por recorrer”, dijo.



