People's Choice Awards: estos son todos los ganadores

Rápidos y furiosos 7, The Big Bang Theory y Grey's Anatomy fueron algunas de las producciones audiovisuales premiadas.



Entre tanto, el joven cantante Shawn Mendes se coronó como la revelación de la música y el preferido por el público.



Esta es la lista completa de ganadores:



La serie dramática favorita es: "Grey's Anatomy".



La comedia de TV favorita es: "The Big Bang Theory".



La actriz dramática favorita es: Dakota Johnson.



Premio filantrópico para: Ellen DeGeneres.



El actor de cine favorito es: Johnny Depp.



Actriz de cine favorita: Sandra Bullock.



La película favorita es: "Rápidos y furiosos 7".



El actor favorito de las películas de acción es: Chris Hemsworth.



La actriz de cine de comedia favorita es: Melissa McCarthy.



El artista revelación favorito del público: Shawn Mendes.



El álbum del año es para: "Title" de Meghan Trainor.



El actor favorito en una serie de drama es: Taylor Kinney.



El drama favorito en la TV por cable es: "Pretty Little Liars".



Conductores favoritos de un programa matutino: elenco de "The Talk".



La serie favorita de la TV por cable es "Homeland".