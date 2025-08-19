Periodista Vilma Jay será embajadora de Colombia en Nicaragua

La solicitud del Gobierno colombiano está en proceso de beneplácito y, luego de esto, su hoja de vida será publicada en Aspirantes a la Presidencia. La periodista Vilma Jay, originaria de la isla de San Andrés, fue corresponsal durante alrededor de ocho años en Noticias Caracol y actualmente es presentadora y periodista de RTVC. Este nombramiento lo anticipó el presidente Gustavo Petro durante su consejo de ministros el viernes pasado.

“La embajadora que pusimos, Jay, que trabaja en RTVC, o trabajaba, no sé, de San Andrés, no le han dado el beneplácito. Entonces, el embajador que teníamos trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. El 21 de enero. Hasta ahí tuvimos embajador en Nicaragua”, dijo.

Este nombramiento se conoce luego de que, desde la embajada de Colombia en Nicaragua, se hicieran gestiones para la renovación de la residencia de Carlos Ramón González en ese país. Lo hizo el encargado de negocios Óscar Muñoz, lo que generó una investigación disciplinaria en la Cancillería.

Cabe mencionar que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que ya está en trámite la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo desde noviembre de 2024, vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD y señalado por peculado, cohecho y lavado de activos.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: UNGRD y Alianza Verde

Montealegre aseguró que existen amplias probabilidades de que sea extraditado desde Nicaragua, donde reside con cédula vigente hasta junio de 2025, pues el tratado bilateral solo excluye delitos políticos o sin doble incriminación.

El caso generó polémica tras conocerse que la embajada colombiana en ese país gestionó la renovación de su residencia mientras avanzaban en Colombia las órdenes de captura y procesos en su contra.