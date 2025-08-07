Perú aseguró que no existe ninguna disputa por soberanía de la isla de Santa Rosa de Loreto

Después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, desde Leticia, en donde aseguró que la creación del distrito peruano Santa Rosa de Loreto ha sido un acto unilateral y que desconoce los acuerdos binacionales violando el derecho internacional, Perú se pronunció rechazando los pronunciamientos del mandatario colombiano.

Según el comunicado, esta isla fue asignada al Perú en el tratado de 1922, por lo que indican que la soberanía de esta región está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano. Aseguraron también que los países que pertenecen a América Latina, esencialmente los jefes de Estado de América del Sur, deben enfocarse en temas de desarrollo para sus países y no en problemas territoriales.

Así mismo, indicaron que aunque son un país que sabe dialogar, siempre defenderán los intereses de su territorio: “Siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses y, no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia. El pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza en que nuestro Gobierno y sus autoridades estamos velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú”, informaron en un comunicado.

Vista aérea de la isla Santa Rosa (abajo) frente a Leticia, Colombia, el 5 de agosto de 2025. Perú expresó el 5 de agosto de 2025 su "enérgica protesta" por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que cuestionaban su soberanía sobre una isla amazónica en la frontera compartida entre ambos países, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. AFP

Del mismo modo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) convocaron al embajador de Colombia para dar explicaciones formales sobre las declaraciones del presidente Petro. Igualmente, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores emitir una nota diplomática rechazando de manera categórica las afirmaciones de Petro.

“Exigimos al Gobierno de Colombia una aclaración oficial respecto a dichas declaraciones, a fin de evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la buena relación bilateral, de respeto y cooperación que une a nuestros países desde hace décadas”, indicaron desde la ANGR.

Por último, recalcaron su compromiso con el respeto al derecho internacional y la diplomacia. Además, respaldaron a las autoridades regionales en Santa Rosa y aseguraron que confían en las decisiones del Gobierno del Perú para garantizar la soberanía.